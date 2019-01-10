В Шотландии найдено уникальное 350-летнее кольцо стоимостью $13 000

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Безупречно сохранившееся золотое кольцо 17-го века было обнаружено простым жителем Шотландии.

Охотница за сокровищами из Блэкпула находилась на дачном участке недалеко от Лох-Ломонд и получила разрешение от местного владельца земли на поиск уникальные вещей под землей и при помощи металлоискателя нашла кольцо. Сообщается, что золотой перстень находится в идеальном состоянии. По словам археологов, перстень принадлежал придворному короля Карла II по имени Эдвард Колман, который был ошибочно казнен за измену.

Считается, что кольцо изначально принадлежало деду Колмана Самуилу, который жил в Норфолке с 1569 по 1653 года и передавался по наследству. Кольцо украшено великолепным гербом семьи Колман и сейчас будет стоить от $13 000.