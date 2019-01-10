Люди, спящие днем, более подвержены риску развития деменции

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Вам нужен дневной сон? У вас может быть более высокий риск развития деменции: исследование показывает, что мозговые клубки вызывают бессонницу ночью и сонливость днем.

Ученые считают, что люди, которые часто спят в течение дня, более подвержены риску развития деменции. Те, кто любит дневной сон, обычно имеют больше тау-белков, которые образуют клубки в мозгу, вызывая деменцию.

Ученые утверждают, что недостаток глубокого сна приводит к появлению в мозгу этих бвредоносных елков, которые разрушают нейроны. Исследование более 100 пожилых людей показало, что у тех, кто не получал достаточного «качественного» сна, также было больше тау, что приводило к потере памяти.

Таким образом, мониторинг ночных привычек может помочь идентифицировать пациентов, наиболее подверженных риску разрушительного состояния.

В частности, необходим глубокий восстановительный медленный сон (SWS). Он естественно снижается с возрастом - у мужчин в возрасте от 30 до 50 лет.

Первый автор исследования, профессор Брендан Люси, директор Центра медицины сна при Вашингтонском университете в Сент-Луисе, сказал: «Ключ к этому был не в общем количестве сна, которое связано с тау. Важен медленный сон, который отражает качество сна. Люди с повышенным тау на самом деле больше спали по ночам и больше спали днем ​​- но они не спали хорошо».

Открытие, опубликованное в Science Translational Medicine, добавляет больше доказательств, связывающих плохой сон с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Дневной сон был значительно связан с высоким уровнем тау.

Это означает, что врачи могут определить пациентов, которые требуют дальнейшего тестирования, просто спросив: «Сколько вы спите в течение дня?»

В прошлом году аналогичное исследование, проведенное другой группой из США, показало, что у тех, кто дремал в течение дня - когда им следовало бодрствовать - было почти в три раза больше бета-амилоида. Это еще один повреждающий белок, который может вызвать слабоумие, слипаясь в серое вещество и образуя бляшки.

Доктор Люси говорит, что меньшее количество медленных мозговых волн, возникающих во время самой освежающей части цикла сна, связано с высоким уровнем другого токсичного белка тау в мозге.

Он сказал: «Что интересно, мы увидели эту обратную зависимость между снижением медленного сна и большим количеством белка тау у людей, которые были либо когнитивно нормальными, либо с очень слабыми нарушениями - это означает, что снижение активности медленных волн может быть маркером перехода между нормальным состоянием и болезнью. Измерение того, как люди спят, может быть неинвазивным способом скрининга болезни Альцгеймера до или как только у людей начинают развиваться проблемы с памятью и мышлением».

Плохой сон является отличительной чертой болезни Альцгеймера. Люди с этой болезнью, как правило, просыпаются уставшими, и их ночи становятся еще менее освежающими по мере потери памяти и других симптомов.

Но связь между беспокойными ночами и болезнью Альцгеймера до конца не изучена. Доктор Люси и коллеги считают, что они раскрыли часть объяснения.

Исследователи проанализировали 119 добровольцев в возрасте 60 лет и старше – 80% из них были психически здоровы, а остальные были слегка ослаблены. Их сон контролировался дома в течение обычной недели, когда они носили переносные датчики на голове, снабженные электродами для измерения мозговых волн.

Наручный датчик, надетый на запястье, отслеживал движения тела, и также вел записи сна - отмечая как ночные сеансы сна, так и дневной сон.

Сканирование с помощью ПЭТ и спинномозговой пробы использовалось для измерения уровня бета-амилоида, тау и спинномозговой жидкости, которая омывает головной и спинной мозг, соответственно. Снижение SWS совпало с более высокими уровнями тау в мозге и более высоким отношением тау к амилоиду в спинномозговой жидкости.

Это было после учета таких факторов, как пол, возраст и движения во время сна.