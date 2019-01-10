Избыток жира может вызвать ослабление мозга и привести к слабоумию

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У тех, у кого имеется избыток жира, меньше серого вещества, что говорит об уменьшении их мозга. Сжатие мозга повышает риск потери памяти и деменции в пожилом возрасте.

Британские ученые обнаружили меньшее количество серого вещества у людей с ожирением, предполагая, что их мозг сжался. Исследователи из Университета Лафборо обследовали более 9600 человек в возрасте от 40 до 69 лет, измерив их талию и бедра, а также индекс массы тела (ИМТ).

Люди с высоким отношением талии к бедрам могут быть мужчинами с пивными животами или женщинами с «маффиновой верхушкой», у которых бедра тоньше по сравнению с животом.

Исследование показало, что люди с таким типом тела имели на 1,5% меньший мозг, чем здоровые.

Эксперты считают, что жир может вызвать чрезмерную реакцию иммунной системы и повредить мозг, вызывая его сокращение и повышая шансы людей, страдающих ожирением, начинать терять память.

Но ожирение и форма яблока также могут быть «красным флагом», что кто-то рискует потерять память. Их мозг, возможно, уже сжался, заставляя их накапливать вес после потери серого вещества в областях мозга, которые помогают контролировать аппетит и чувствовать сытость.

Доктор Марк Хамер, который руководил работой в Университете Лафборо, сказал: «Наше исследование проводилось с участием большой группы людей и обнаружило, что ожирение, особенно в районе талии, может быть связано с сокращением мозга».

Он добавил: «Это потребует дальнейших исследований, но, возможно, когда-нибудь регулярное измерение ИМТ и соотношения талии и бедер поможет определить здоровье мозга».

После использования рулетки для расчета отношения талии к бедрам, ученые помещали их в сканеры МРТ, чтобы посмотреть на их мозг. Они обнаружили, что почти 1300 участников исследования страдают ожирением и имеют форму яблока, и что у них было меньше серого вещества, чем требуется для полноценного мышления. Потеря серого вещества связана с повышенной забывчивостью и большей вероятностью возникновения деменции.

У людей с ожирением, имеющих лишний вес около середины тела, было самое низкое среднее количество серого вещества, в среднем 786 куб. см, по сравнению с людьми с нормальным весом, которые имели в среднем 798 куб. см.

Усадка мозга была меньше у людей, которые страдали ожирением, но не имели высокого соотношения талии к бедрам, что говорит о важности обоих факторов.

Доктор Хамер сказал: «Хотя наше исследование показало, что ожирение, особенно в середине, было связано с меньшими объемами серого вещества в мозге, неясно, приводят ли нарушения структуры мозга к ожирению или ожирение приводит к этим изменениям в мозге».

Д-р Роза Санчо, руководитель исследования в Alzheimer Research UK, сказала: «Хотя ИМТ может быть грубой мерой и не обязательно хорошим показателем нашего общего состояния здоровья, это исследование предполагает, что учет соотношения талии и бедер человека может обеспечить дополнительную информацию, которая может иметь отношение к здоровью мозга. Исследование дополняет существующие данные, подчеркивающие связь между здоровым весом и здоровым мозгом, но исследователи не проследили, продолжали ли у участников развиваться такие болезни, как болезнь Альцгеймера, это нужно будет изучить в будущих исследованиях».