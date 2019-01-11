Рост заболеваемости колоректальным раком обусловлен западной диетой и ожирением

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Исследования показывают, что уровень заболеваемости колоректальным раком и смертность в США, особенно среди молодых людей, растут, что обусловлено западной диетой и ожирением.

По данным первого в своем роде отчета, смертность от колоректального рака возросла на 60% по всему миру в последние десятилетия. Согласно новым прогнозам Международного агентства исследований рака, смертность от рака прямой кишки резко возрастет в США, Канаде, Ирландии, Коста-Рике и Австралии.

Только в 2018 году в мире было 1,8 млн новых случаев колоректального рака, и это стоило жизни 881 000 людям. И до тех пор, пока эпидемия ожирения продолжит поражать такие страны, как США, тенденция к росту колоректального рака, особенно среди молодых людей, вероятно, будет продолжаться, говорится в новом исследовании.

В 42 странах смертность от рака толстой кишки увеличится на 60% в период до 2035 года.

Виды колоректального рака являются третьими наиболее распространенными формами рака во всем мире. Это отчасти обусловлено старением населения, но пара раковых заболеваний больше не относится к старости.

Эксперты полагают, что это изменение обусловлено растущим уровнем ожирения и высоким содержанием в рационе западных диет обработанных и жирных продуктов. В США движения, направленные на донесение опасности рака до общественного сознания и стимулирование скрининга в более молодом возрасте, помогли повысить показатели выживаемости, но колоректальный рак остается главной проблемой общественного здравоохранения.

В 2018 году Американское онкологическое общество снизило возраст, когда людям рекомендовано начинать обследование на колоректальный рак с 50 до 45 лет.

Заболеваемость раком в целом неуклонно снижалась в течение десятилетий, но эта обнадеживающая тенденция не относится к колоректальному раку во всем мире. Больше всего беспокоит то, что все больше и больше у людей в возрасте от 20 до 30 лет диагностируется колоректальный рак. И если им поставлен диагноз поздно, они рано умирают.

По большей части ученые хватаются за соломинку, чтобы понять, почему. Но их главным подозреваемым является ожирение. Ожирение сопровождается общим воспалением организма, и это воспаление может воздействовать на клетки, вызывая раковые заболевания.

За последние 38 лет уровень ожирения удвоился более чем в трети стран мира. Даже если у человека индекс массы тела (ИМТ) не превышает 30 (соотношение, относящееся к категории тучных), неправильное питание повышает уровень вредного белка, что связано с повышенным риском развития ряда заболеваний, включая рак.

А западная диета - жирное красное мясо, пустые углеводы, обработанные продукты и сахара - по сути, это меню, предназначенное для воспаления.

Исследование здоровья медсестер проводилось с группой женщин в возрасте от 25 до 42 лет в период с 1989 по 2011 годы. Проводился мониторинг их жизненно важных функций и любых заболеваний, которые они получили. Из 85 000 женщин, включенных в группу, у 114 развился колоректальный рак, и у этой подгруппы, как правило, был более высокий ИМТ, чем у тех, кто не заболел.

Во всем мире, согласно новому отчету, смертность от рака толстой кишки вырастет с 158 816 в 2013 году до 254 156 в 2035 году.

Аналогичным образом, смертность от рака прямой кишки вырастет с 72 649 в 2013 году до 124 614 во всем мире.

А среди людей моложе 55 лет в США люди, родившиеся в 1990 году, подвержены в два раза большему риску рака прямой кишки и в четыре раза большему, чем родившиеся в 1950 году.

Подобные закономерности наблюдались в Австралии.