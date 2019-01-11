Астрономы обнаружили в ранней Вселенной самый яркий квазар

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Не исключено, что вокруг него может замедляться время. Объект находится от Земли в 12,8 млн километрах.

Астрономы, работающие в Университете Аризоны, обнаружили самый яркий квазар. Необычным является то, что он, впервые, найден в ранней Вселенной.

При исследованиях также использовалась находящаяся на Гавайях обсерватория. Яркости свечения этому квазару, как полагают специалисты, добавило линзирование, которым отличаются ранние Вселенные.

То есть, при гравитации космических объектов, находящихся рядом с Землёй, они начинают действовать, как своеобразное увеличительное стекло.

Как правило, местом нахождения светящихся ядер являются галактики со сверхмассивными чёрными дырами. Этот случай ни на что не похож.

Астрономы всегда предполагали, что такие космические тела могут располагаться лишь в далёкой Вселенной.

Специалисты уже подсчитали, что излучаемый им свет эквивалентен тому, который исходит от 600 трлн Солнц. Возможно, это первый свет после того, как произошёл Большой взрыв.

Учёные не исключают, что вокруг этого квазара время может замедляться. По крайней мере, это вполне укладывается в теорию Эйнштейна.