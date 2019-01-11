США - уже история: Гравитация Нибиру разбудит Йеллоустон - эксперты

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Центральная часть Северной Америки – это современная Атлантида за мгновение до гибели. Точка невозврата пройдена. Звезда смерти ускорила неизбежное и супервулкан взорвется в любую минуту, считают эксперты.

Согласно данным USGS, в ноябре 2018 года в районе Йеллоустона зафиксировано около 130 землетрясений. Самое крупное, силой 2,4 балла, произошло 4 ноября. Сами по себе толчки такой мощности считаются незначительными и, как правило, редко приводят к разрушениям, но это землетрясение было особенным, считают сейсмологи, оно запустило цепную реакцию из 57 других землетрясений. Похожее событие произошло также 21 ноября, после чего было отмечено 22 подземных толчка в течение следующих двух суток. Эти показатели, отмечают эксперты, немного выше нормы, но это не главное.

В реке Гарднер, которая протекает через Йеллоустоунский весь парк, в последние дни повысилась температура. Эту реку питает несколько термальных источников. До сих пор она идеально подходила для купания, но теперь в ней слишком горячая вода. Это говорит об общем увеличении температуры почвы в кальдере вулкана, значит, уровень лавы поднялся выше.

Ученые неоднократно заявляли, что вопрос существования США как государства полностью зависит от активности Йеллоустона. Его извержение вопрос ближайшего времени, о чем свидетельствуют данные исследователей за последние годы. США исчезнет вплоть до восточного побережья. Стопроцентное уничтожение грозит всему живому в радиусе 500-600 км, пятидесятипроцентное вымирание организмов произойдет в радиусе 1 200 км. Таким образом, пригодной для жизни будет лишь прибрежная полоска Атлантического океана, но этого участка суши все равно будет недостаточно для горстки выживших – им придется просить убежища.

Уфологи считают, что раньше прогнозируемого времени Йеллоустон разбудит гравитация Нибиру. Ее воздействие уже ощущает вся планета, которую последние три месяца трясет как в лихорадке от извержений и землетрясений. Сейчас наиболее нестабильными районами является территория Индонезии, Камчатки и Аляска, но, очевидно, Тихоокеанское кольцо уже проснулось и остановить процесс невозможно. Когда толчки дойдут до разлома Сан-Андреас, Йеллоустон покажет всю свою мощь, так что у США нет будущего, это уже история.