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Этим исследованием озаботились специалисты, работающие в Университете Бостона. Специальная техника не нужна, требуется лишь знать маленькую хитрость.

В итоге, американские физики раскрыли секрет успешной стрельбы с пальца канцелярскими резинками. Их открытие станет достаточно полезным, так как многие любят таким образом подшутить над коллегой, считая, что процесс безобиден и очень забавен.

Поэтому учёные подошли к своему исследованию очень ответственно. Они провели глубокий анализ самых разнообразных техник, как можно запускать с пальца канцелярские резинки.

Физики установили, что на дальность полёта и скорость «снаряда» не влияет очень сильное натяжение резинки. Этому способствует маленькая хитрость.

Весь секрет заключается в использовании большого пальца. Он, даже после того, как резинка запустится, увеличивает натяжение.

Необходимо зафиксировать на большом пальце один конец канцелярской резинки. Второй рукой на себя натягивается её свободный край.

Когда просиходит «пуск», большой палец на протяжении долей секунды продолжает тянуть резинку вперёд. В результате этого она летит и дольше, и дальше.

Основным моментом здесь является, чтобы не перетянуть резинку очень сильно. Тогда большой палец просто не успеет от неё уклониться. Вместо ускорителя он станет препятствием.