Учёные открыли сверхспособности у ворон

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Новокаледонские вороны способны на глаз определять вес любого объекта.

Орнитологи из университетов Британии, Германии и Новой Зеландии узнали, что вороны имеют способность вычислять вес предмета на глаз. Для всех считалось, что умнейшие животные — это шимпанзе, однако учёные доказали, что вороны являются умней мартышек. В ходе экспериментов было доказано, что вороны способны определять вес любого предмета на расстоянии, будь то в движении или нет. Однако обезьяны не имеют таких сверхспособностей, они лишь могут распределить вес, но на глаз определить, какой из предметов тяжелей им не удалось.

Вороны прошли два этапа тестирования. На первом этапе они определяли какой из предметов тяжелей и бросали его в колбу, а на втором – предметы повесили напротив вентиляторов, и вороны так же определили на расстоянии, какой из предметов тяжелей. До сегодня таких способностей обладал только человек. Новокаледонские вороны удивляют своим сверх разумом. Известно, что они даже способны создавать орудия труда, а теперь ещё и это открытие.