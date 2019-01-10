База НЛО или портал в иной мир?: Аномальная зона в Перми – лаборатория Нибиру

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Группа энтузиастов выяснила причины паранормальных явлений в районе поселка Молебка. Вероятно, в пермском треугольнике находится подземный исследовательский бункер для пришельцев, который ранее ошибочно принимали вход в другое измерение.

Жителей Кишертского района удивить сложно. Они живут рядом со сверхъестественным и необъяснимым, благодаря чему эту местность давно считают аномальной зоной. НЛО там приземляются и взлетают с завидной регулярностью, причем они могут быть разных форм цветов. Есть плоские аппараты в форме дисков, треугольные, шарообразные, похожие на гантели и в виде сигары. Но это не самое удивительное.

Периодические местные жители и исследователи видят черные фигуры, похожие на человеческие. Они редко вступают в контакт с людьми, но часто возникают на пути у человека, и тогда идущий теряет контроль над собой. Он ощущает страх и редко может вспомнить, как добрался домой и в лагерь. Еще одна жуткая странность этого места заключается в том, что люди слышат «замороженное эхо». Например, вблизи водоема мужчина зимой слышал прямо перед собой женские голоса, которые собирались переодеть купальники, чтобы купаться. Группа исследователей также сообщила о слуховой галлюцинации. Они явно слышали шум проезжающего мимо квадроцикла, но так и не увидели его.

Местные шаманы и экстрасенсы всегда наделяли этот район Пермского края сверхспособностями. Они уверены, что там находится портал в иной мир, где обитают духи. Поэтому они уверены, что это место силы, и природа здесь целительная. Туда приходили многие поколения для того, чтобы получить благословение от могущественных духов и попросить помощи в решении самых серьезных проблем. Некоторым паломникам после посещения Пермского треугольника удавалось победить даже рак и бесплодие.

Эксперты давно гадают, что дает этим местам такую силу. Кроме того, что любые приборы там «сходят с ума», люди физически ощущают на себе странное воздействие, и почти каждого начинают подводить органы чувств. Ранее, из-за постоянно появляющихся и исчезающих НЛО, эксперты считали, что где то в этих краях находится база пришельцев. Но последние исследования дают основание думать, что аномальная зона в Перми – это лаборатория Нибиру, где космические ученые проводят свои эксперименты.

Вероятно, внимание инопланетных исследователей привлекают не только люди, но и все живое на Земле. Есть мнение, что они сами и создали все живые организмы 4,5 млрд лет назад. Большая часть «создателей» вернулась на Нибиру, осталась только контрольная группа, которую периодически сменяют другие исследователи.

Некоторые уфологи также считают, что эта группа ученых с Нибиру не просто наблюдает за развитием своего проекта, но и способна предотвратить любую глобальную угрозу Земле, в том числе из космоса.