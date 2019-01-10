Ученые: Сок алоэ вера помогает контролировать уровень сахара в крови

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Медики рассказала о полезных свойствах сока алоэ вера, который также эффективен будет при диабете.

Ученые говорят, что диабет второго типа может привести к серьезным осложнениям здоровья, если его не контролировать должным образом. Один из способов контролировать уровень сахара в крови - внести некоторые диетические изменения в рационе питания. Кроме того, медики считают, что сок алоэ вера может помочь управлять состоянием и предотвратить осложнения.

По словам ученых, данный сок способен контролировать уровень сахара в крови и эффективно борется с ожирением, как последствием некоторых видов заболеваний. Также сок алоэ вера значительно снижает отеки и способствует быстрому заживлению ран.