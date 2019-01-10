Ученые: Вороны могут определять вес предмета на глаз

Сегодня, 09:59

Исследователи провели лабораторные эксперименты с воронами и полученные результаты ошеломили многих. Оказывается эти птицы настолько умны, что могут определить вес предмета, который им посилен.

В повседневной жизни мы видим ворон на городских улицах ежедневно, но вот о возможностях данных птиц мы не знаем многого. Международная группа ученых, в которую вошли специалисты из Германии, Великобритании и новой Зеландии, провели уникальное исследование и установили, что новокаледонский ворон с легкостью может определять вес разных предметов. Результатами своего открытия они поделились в специализированном научном журнале Proceedings of the Royal Society.

Исследователи сообщили, что провели опыты над 12 воронами, которых поделили на две группы. Каждой из них изначально предложили по два предмета, которые имели различный вес, за кидание объекта в воду они получали поощрение. Через три дня птицы с легкостью выбирали легкий предмет и выполняли предложенное им задание, при этом определяли они его вес на глаз.

На следующем этапе объекты подвешивали перед вентилятором и давали птицам возможность за ними наблюдать. В итоге после серии наблюдений за предметами птицы осознанно выбирали вещь той массы, за которую предполагалась награда.

Напомним, что ранее учеными из Кембриджского университета, доказали, что новокаледонские вороны могут оценивать примерную массу предмета по особенностям его движения в потоке воздуха. Аналогичные опыты, произведенные с обезьянами, показали, что шимпанзе умеют сортировать объекты по весу, но не могут оценивать массу на основе одних лишь наблюдений без непосредственного контакта.