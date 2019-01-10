Ученые на Марсе обнаружили огромные ритуальные валуны

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На Огненной планете ученых насторожила цепь из гигантских камней.

Американские ученые при помощи онлайн-карт Google Mars смогли отследить на поверхности Марса новые уникальные находки. По словам исследователей, на Красной планете нашли целую цепь из огромных валунов, длина которых составляет более 76 метров. Теоретики заговора сразу же предположили, что гигантские камни могли принести на планету пришельцы, чтобы осуществлять свои ритуальные обряды.

Другие же ученые предполагают, что камни могли образоваться на протяжении длительного времени под воздействием сильных ветров и космической пыли. Однако уфологи продолжают говорить об инопланетном вмешательстве гуманоидов.