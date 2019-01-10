Уфологи: «Святки спасут Землю от Планеты Х - Траектория Нибиру будет изменена энергетикой человечества»

Сегодня, 09:00

Рождественские праздники скрывают в себе больше, чем представляли люди.

Святки испокон веков считались магическим и энергетически сильным временем. В период с 7 до 19 января, то есть от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды, праздник может повлиять на судьбу человечества.

Дело в том, что в эти дни в нашем мире гораздо сильнее действуют потусторонние силы — и добрые, и злые, а люди по собственной воле могут быть куда ближе либо к Богу, либо к Дьяволу.

2019 год знаменателен для человечества возможным концом света. Люди активно следят за изменением на небе и всё чаще замечают Нибиру.

Известно, что Планета Х по своей траектории проходит ровно через Землю, а поменять путь планеты смерти, как считалось ранее, неспособно ничто. Сейчас же, сообщают уфологи, когда планета находится близко к Земле, сильнейшая энергетика на земле способна изменить путь Нибиру. Дни Святок благоприятно повлияют на судьбу человечества.

Особенно важно, чтобы в дни нашествия люди было положительно настроены и именно в таком случае зловещая Планета Х останется лишь возможной историей.

В противном случае, если в последующие дни правители стран, родственные люди и знакомые будут вздорить, лукавить и врать – это способно ускорить притяжение Нибиру и человечество закончит своё существование.

Таким образом, Святки способны спасти Землю и изменить траекторию Планеты Х, однако зависит всё напрямую от энергетики человечества.