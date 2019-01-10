«Закат цивилизации»: Зловещая Нибиру начала выкачивать водород и гелий из Солнца, лишая землян небесного светила

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Мировое правительство замалчивает тотальное уничтожение ближайшей к нам звезды — Солнца. Пришельцев интересует гелий и водород, являющийся топливом для их летательных аппаратов.

Независимые эксперты уже зафиксировали постепенное снижение яркости Гелиоса. А также незначительное уменьшение радиуса, которое способны уловить специальные приборы.

Британский конспиролог, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что уже 5 лет проводит исследование Солнца с помощью самодельного телескопа, распознающего цветовой спектр неподдающийся человеческому зрению.

В один из дней учёный заметил довольно сильные отклонения волновых колебаний, которые исходят от звезды.

Для более полного получения информации Продолжение... Уфологи: «Святки спасут Землю от Планеты Х - Траектория Нибиру будет изменена энергетикой человечества» Рождественские праздники скрывают в себе больше, чем представляли люди. конспиролог обратился к своим коллегам в Нидерландах, имеющих более мощное оборудование. Сканирование поверхности Солнца, его размеров и волн, которые оно излучает, потрясло экспертов — светило стремительно теряет свою энергию, запасы газов, а также уменьшается в размерах. Вместе с этим уменьшается тепловое и световое воздействие на Землю, в результате чего планету ждёт постепенное наступление вечной мерзлоты.

Эксперты связались с коллегами из других стран и провели экстренную конференцию, на которой обсудили возможные варианты развития событий и спасение Голубой планеты.

Также конспирологи не оставили без внимания правительства всех стран — ведь они знают об этой проблеме, но не предпринимают никаких попыток в решении этого вопроса и не оповещают население перед возможным апокалипсисом для подготовки к хаосу.

Такое изменение размеров и силы излучения Солнца может говорить только об одном — из звезды выкачиваются полезные газы — гелий и водород, а также другие ценные элементы. Единственным виновником опустошения солнечных запасов может являться Нибиру — планета с агрессивно настроенными жителями, которая находится на одной орбите с Землёй, но скрытой из виду Солнцем — Нибиру также вращается вокруг светила и мы её не видим из-за, дающей нам жизнь, звезды.

В настоящий момент учёные анализируют возможные варианты для того, чтобы остановить коварные действия нибируанцев. Редакция следит за развитием событий и предоставляет только свежую и актуальную информацию.