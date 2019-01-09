Археологи нашли убедительные доказательства участия монахинь в написании священных текстов

Вчера, 23:28

Красивые цветные средневековые рукописи на протяжении веков считались работой писцов-мужчин. Но теперь археологи нашли убедительные доказательства того, что монахини участвовали в создании священных текстов.

Специалисты из Йоркского университета проверили зубы женского скелета среднего возраста. Он был найден на кладбище при средневековом женском монастыре в Германии. Ученые обнаружили пятна редкого синего пигмента из полудрагоценного камня, ультрамарина. Это говорит о том, что эта женщина, должно быть, занималась рисованием священных книг, используя ультрамарин, и облизывала конец кисти.

Исследование зубов скелета показало пятна синего пигмента. Научная детективная работа показала, что синий цвет - ультрамарин, сделанный из полудрагоценного камня ляпис-лазури. Это открытие показывает, что женщины также создавали искусство в то время, когда оно считалось в основном заповедником для мужчин.

Лазурит был дорогостоящим, так как его добывали в единственной шахте в Афганистане. В средневековые времена он был таким же дорогим, как золото, и в распоряжении художников было мало других синих пигментов.

Использование ультрамарина было зарезервировано, наряду с золотом и серебром, для самых роскошных рукописей и самых искусных художников. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, группа исследователей из Института естествознания Макса Планка и Университета Йорка обнаружила, что женщина была похоронена в монастыре около 1100 года.

Исследователи говорят, что единственной необычной чертой в ней были синие частицы, найденные в ее зубах. В женском монастыре в Дальхайме в Германии не сохранилось ни одной средневековой книги.

Первый автор исследования Анита Радини из Йоркского университета сказала: «Это стало полной неожиданностью - когда растворение распалось, оно выпустило сотни крошечных синих частиц».

Она добавила: «Мы рассмотрели множество сценариев того, как этот минерал мог попасть в зубы этой женщины».

Коллега-автор Моника Тромп из Института науки о человеческой истории Макса Планка сказала: «Основываясь на распределении пигмента во рту, мы пришли к выводу, что наиболее вероятным сценарием было то, что она сама рисовала пигментом и облизывала конец кисти во время рисования».

Кристина Уориннер из института, старший автор статьи, добавила: «История этой женщины могла бы остаться скрытой навсегда без использования этих методов. Это заставляет меня задуматься, сколько других художников мы могли бы найти на средневековых кладбищах - если бы мы только искали».