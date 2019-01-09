Томские ученые сообщили об отражении города в ночном небе

Вчера, 23:10

Необычный феномен отражения городских улиц в ночном небе был исследован сотрудниками томского Института оптики атмосферы Сибирского отделения Российской академии наук.

Этот эффект похож на световые столбы, которые видны над светящимися фонарями в морозную погоду. Но отражение земных объектов в небе бывает видно значительно реже. Ученые говорят, что такое отражение наблюдается в результате формирования световых столбов горизонтально расположенными ледяными пластинками.

Поэтому на небе удалось обнаружить отражения некоторых объектов, находящихся в городе на земле. Издание «Наука в Сибири» сообщает в связи с этим фактом, что изображения на небе соответствовали городскому плану расположения улиц.

Отмечается, что ранее в научной литературе не обсуждался феномен отражения города в ночном небе.