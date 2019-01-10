«Миллионы умрут»: Великий Божий суд уже начал проходить на Земле

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Землетрясения, пылающие вулканы, смертельные инфекции, демонические силы и правление Антихриста вот завершающий этап падения греховного человечества, который уже стартовал.

Библия предсказывает, что последние часы и дни людей на Земле будут «ужасными», наполненными обманом, предательством и злобой. Как знает каждый, кто читает Библию, скорбь будет ужасным временем, которое станет преддверием Апокалипсиса. Также древние прорицатели предсказывают много ужасающих вещей - в том числе землетрясения, пылающие вулканы, демонические силы и правление Антихриста. Сам Иисус предупреждал, что это будет величайший суд, который когда-либо постигал мир, согласно Матфею. 24:21. Библия называет этот период времени «последними днями» и «временем конца», или «концом времен», и ясно учит, что общество будет деградировать.

В Евангелии от Матфея 24: 37-39 говорится, что в конце времен будет больше зла, чем было в дни Ноя. Иисус сказал, что по мере роста беззакония «любовь большинства людей остынет». Он заявил, что в этой враждебной атмосфере многие исповедующие христианство люди «падут» и начнут сотрудничать в преследовании своих бывших братьев и сестер во Христе. Павел указывает на то же самое, когда говорит, что люди будут «ненавистниками добра» и что поэтому они будут жестокими и безрассудными, понося тех, кто стоит за праведность, в Тимофею 3:2-4. Библия также говорит, что конец времен будет веком обмана.

Книга Тимофея гласит: «ибо люди будут любителями самих себя, любителями денег, хвастливыми, надменными, богохульниками, непослушными родителям, неблагодарными, нелояльными, не имеющими естественной привязанности, не открытыми никакому соглашению, клеветниками, без самоконтроля, свирепыми, без любви к добру». По некоторым предположениям экспертов и философов великий Божий суд уже начал проходить на Земле. Люди заметно становятся отдаленными от веры и самостоятельно становятся теми, кого ранее призирали и не любили. Более того, предсказывают, что миллионы людей умрут очень быстро из-за своего поведения и отречения от веры. Таким образом, по предположению скептиков, Божий суд пока не настанет, но их оппоненты уверенны в ином, что не может не настораживать.