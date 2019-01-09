Сегодня, 20:42

Это явление ожидается в ближайший понедельник, который наступит 21 января. Его можно будет наблюдать также в Западной Европе, Африке, Северной и Южной Америке.

Также и Челябинск сможет увидеть полное затмение Луны. Сначала этот спутник начнёт входить в земную полутень. Это случится в 07-36 по местному времени и будет почти незаметным для наблюдения невооружённым глазом.

Практически, через час, можно будет заметить, как левую сторону Луны покрывает чёрная тень. Полностью в тень Земли её вхождение произойдёт в 09-41.

Своего максимального значения затмение достигнет в 10-12. Пройдёт не более получаса и Луна станет выходить из тени Земли.

У лунного затмения есть интересное отличие от солнечного. Оно может наблюдаться по всей планете и происходить в год по несколько раз. В то же время, они могут и не происходить.

Луна обладает своей орбитальной плоскостью, которая отделена от эклиптики.

Как бы там ни было, Челябинск ожидает неплохое зрелище. Главное, чтобы его жителей не подвела погода.

В противном случае, очередного затмения Луны в этом городе нужно будет дожидаться до ночи с 16 на 17 июля этого года.