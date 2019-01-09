«Белое вино Красной планеты»: Грузия приступила к созданию марсианского сорта винограда

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«И на Марсе будут яблони цвести». Так звучали слова советской песни времён начала освоения космоса. Видимо, грузины решили, что пора это превзойти.

«Белое вино с Красной планеты»: Грузия приступила к созданию марсианского сорта винограда. В этой стране твёрдо намерены приступить к соответствующим экспериментам. Их конечной целью станут виноградники, которые можно разбить на Марсе.

При этом, Грузия сообщила, что собирается «осваивать эту планету» исключительно в рамках программ NASA.

Сейчас грузинские исследователи, рвущиеся в космос, устанавливают сорта грузинского винограда, наиболее устойчивые к радиации и марсианским пылевым бурям.

Для адаптации их к условиям Марса предполагается использование вертикального садоводства. Там почти не нужен солнечный свет или вмешательство человека.

Уже известно, что сорта белого винограда более пригодны для этого. Одним из основных претендентов пока считается ркацители. Однако, исследователи сообщили, что название лучшего сорта они назовут не ранее 2022 года.

Впрочем, как полагают эксперты, вино, пусть и хорошее, вряд ли станет первоочередной потребностью будущих колонистов. Хотя, потом, им, как и всем людям, ничто человеческое может стать не чуждым. Если для этого появятся средства и возможности.

А самое главное, если это покажется интересным американцам.