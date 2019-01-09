Учёные заявили о вымирания нового вида акул

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Учёные сообщили о возможном вымирании нового вида акул, который распознали по уцелевшим образцам.

За последние 5 лет учёные обнаружили больше 100 новых видов акул. В начале 2004 года была найдена особь борнеоской акулы, хотя она считалась вымершим видом с 1936 года. А сейчас речь идёт о Carcharhinus obsolerus, учёные видели всего три особи этого вида: две взрослые и один эмбрион, который найден в 1930 году. Сейчас он хранится в спиртовом растворе.

Длительный период биологи считали что это другой знаменитый вид акулы, но недавно обратили внимание как устроен череп и форма зубов.По этим деталям удалось выяснить что Carcharhinus obsolerus отличается от своих близких родственников.

Эта акула жила в Тихом океане, а экземпляры выловили недалеко от Таиланда. Но живых представителей этого вида не видно уже около 80 лет. Может быть, он исчез или на грани вымирания.

Но учёные считают, что надежда ещё есть. Так, акулу Carcharhinus borneensis считали вымершим видом с 1936 года, а в 2004 году обнаружили живой экземпляр.