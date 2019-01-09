Ученые объяснили, почему невероятный вулкан извергает синюю лаву

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Извержение вулкана захватывает дух всегда, но один вулкан в Индонезии производит еще большее впечатление, чем обычно. Вулкан, называемый Кавах Иджен, извергает голубую лаву.

В то время как этот уникальный оттенок почти невидим днем, ночью его нельзя не заметить. Неудивительно, что вулкан вызвал огромный интерес у ученых, которые изначально предположили, что цвет был обусловлен температурой лавы.

Однако дальнейший анализ показал, что синий цвет на самом деле обусловлен химическим составом комплекса, окружающего вулкан. Идженский комплекс содержит огромное кислотное озеро, благодаря чему наблюдается значительное присутствию серы в этом районе.

Когда эта сера взаимодействует с кислородом в воздухе при температуре выше 360 градусов по Цельсию, она сгорает. Во время этого процесса горения сера производит синее пламя.

В беседе с National Geographic фотограф Оливье Грюневальд сказал: «Это голубое свечение - необычное для вулкана - конечно, не лава, как, к сожалению, можно прочитать на многих сайтах». В беседе с National Geographic фотограф Оливье Грюневальд сказал: «Это голубое свечение - необычное для вулкана - конечно, не лава, как, к сожалению, можно прочитать на многих сайтах».

Вместо этого некоторые газы конденсируются в жидкую серу, которая «продолжает гореть при движении вниз по склонам, создавая ощущение лавы», - добавил г-н Грюневальд.