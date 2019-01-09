Ученые назвали способы снижения артериального давления

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Определены действенные способы снижения высокого артериального давления. Медики рекомендуют таким пациентам вести активный образ жизни и правильно питаться.

Не все люди, страдающие гипертонией, сразу же начинают бороться с проблемой. Большинство реагирует только после того, как негативные последствия болезни уже повлияли на их привычный уклад жизни.

При этом ученые и медики постоянно ищут действенные пути снижения артериального давления для предотвращения его последствий – инфаркта и инсульта. В ходе проведения обследования людей, страдающих гипертонией, установлены новые способы борьбы с ней.

В первую очередь специалисты рекомендуют пациентам с таким диагнозом вести активный образ жизни и побольше двигаться. Кроме этого, ключевую роль играет здоровое питание, богатое фруктами, овощами, зелени, рыбой. Это поможет обогатить организм калием, поддерживающим кровяное давление в норме путем уравновешивания негативного воздействия соли, магнием, расслабляющим сосуды, что позволяет крови легко циркулировать по артериям и венам. Жирные виды рыбы пополнят запасы омега-3, способствующей снижению артериального давления.

Также замедляют гипертонию продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и соли, поэтому следует ограничить их количество в рационе. Наиболее провоцирует повышение кровяного давления натрий, являющийся основным компонентом соленой приправы. Жиры в обработанных пищевых продуктах могут привести к увеличению веса, что тоже ведет к риску развития гипертонии.

Гипертоникам советуют совершать регулярные 30-минутные прогулки, заниматься плаванием, танцами, играть в бадминтон. Активность и сбалансированное питание эксперты называют отличным способом поддерживать себя в форме и регулировать артериальное давление. Кроме этого необходимо избавиться от лишних килограммов и укрепят сердечную мышцу аэробные упражнения.