Стажеры NASA и астрономы-любители нашли «супер-Землю» в «зоне Златовласки»

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Занимаясь проверкой данных космического телескопа «Кеплер», два стажера NASA и астрономы-любители обнаружили «супер-Землю».

Размер этой планеты в два раза больше Земли, она имеет название K2-288Bb и располагается в обитаемой зоне ее светила («зоне Златовласки»), что позволяет надеяться на существование там жизни.

По данным NASA, гайденная планета располагается в созвездии Тельца, расстояние до нее составляет 226 световых лет. Она может быть скалистой или газовой, как Нептун.

Такие размеры редко встречаются у экзопланет вне Солнечной системы.

«Это очень захватывающее открытие из-за способа, которым оно было сделано, орбиты планеты и относительно необычных размеров «супер-Земли»», - сказала Адина Файнштейн, аспирантка Чикагского университета, которая также является ведущим автором статьи, сообщающей о новой планете и принятой к публикации Астрономическим Журналом.

В звездной системе новой планеты под названием K2-288 имеются две тусклые прохладные звезды, разделенные примерно расстоянием 8,2 млрд км - в 6 раз больше, чем расстояние от Сатурна до Солнца.

Как сообщает NASA, одна из звезд в два раза массивнее и больше Солнца, а вторая (ее спутник) имеет приблизительно треть массы и размера Солнца. Период вращения новой планеты, K2-288Bb вокруг меньшей, более тусклой звезды составляет 31,3 дня.

Планета была открыта, когда в 2017 году Файнштейн и Макенна Бристоу, студентки Университета Северной Каролины в Эшвилле, работали стажерами у Джошуа Шлидера, астрофизика в Центре космических полетов им. Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Практиканты проверяли данные «Кеплера», ища транзиты, регулярные затемнения звезды, когда вращающаяся вокруг нее планета проходит перед звездой.

Проверяя данные четвертой наблюдательной кампании миссии Кеплера K2, команда заметила два вероятных планетарных транзита в звездной системе K2-288.

Однако требовалась фиксация третьего транзита, чтобы с уверенностью заявлять об открытии экзопланеты, а рассмотренные ими наблюдения не содержали такого факта.

Но впоследствии оказалось, что были проанализированы не все данные.

В режиме Кеплера K2, который работал с 2014 по 2018 год, космический аппарат перемещался, ориентируясь на новый участок неба в начале каждого трехмесячного периода исследований.

Вначале астрономы опасались, что такое изменение местоположения даст систематические ошибки измерений, поэтому игнорировали наблюдения в течение нескольких первых дней.

Рассмотрев пропущенные наблюдения необходимые подтверждения существования экзопланеты были найдены.

Повторно обработанные данные были размещены в Exoplanet Explorers, проекте, где публика ищет результаты наблюдений Kepler K2, чтобы искать новые транзитные планеты.

Планеты, похожие на Землю, чаще находятся в «зоне Златовласки». Также называемая обитаемой зоной или зоной жизни, область Златовласки - это область пространства, в которой планета находится на правильном расстоянии от своей звезды, так что ее поверхность не является ни слишком горячей, ни слишком холодной. Земля, конечно, тоже находится в этом поясе, в то время как Венера жарится в безудержном парниковом эффекте, а Марс существует как замороженный, засушливый мир. На Земле же условия как раз такие, что жидкая вода остается на поверхности планеты, не замерзая и не испаряясь в космос.

Группа начала последующие наблюдения. Они используют космический телескоп Spitzer NASA, телескоп Keck II в обсерватории WM Keck и инфракрасный телескоп NASA (последние два на Гавайях), а также изучают данные миссии ESA (Европейского космического агентства) в Гайе.