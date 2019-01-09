Американские учёные рассказали про методы борьбы с бессонницей

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Учёные из американской академии медицины сна рассказали о действенных правилах, придерживаясь которых, можно забыть о бессоннице. Самое главное с чего стоит начать - это установить режим сна.

Организм человека привыкает к режиму, поэтому если в выходные поспать дольше чем обычно, то в понедельник проснуться будет гораздо сложнее. Так сбивается весь график недели. Также важно знать что организму нужно время, чтоб переключиться в режим сна примерно 10 минут, поэтому за 30 минут до сна можно установить будильник, чтобы организм начал готовиться к отдыху.

Исследователи доказали, что свет, излучаемый смартфоном или планшетом, негативно влияет на выработку мелатонина. Этот важный гормон отвечает за качество сна в ночное время. Поэтому перед сном лучше отказаться от использования гаджетов, предпочтительней почитать интересную книгу.

Американские учёные сообщили, что, придерживаясь этих несложных правил, за несколько недель можно улучшить качество сна и навсегда забыть о бессоннице.