Стоматологи: Черника и клюква снижают риск разрушения зубов, борются с бактериями

Сегодня, 14:24

Стоматологи призывают производителей средств для полоскания рта и зубных паст начать использовать чернику в своих продуктах.

Сегодня Фонд гигиены полости рта (OHF) заявил, что ягоды черники кажутся «особенно полезными для здоровья полости рта». Такое заявление сделано после того, как ученые обнаружили, что ягоды могут снизить риск разрушения зубов, снижая активность бактерий во рту.

Ягоды черники – богатый источник полифенолов, которые являются антиоксидантами, а они, как известно, защищают от свободных радикалов организм. Доктор Найджел Картер, исполнительный директор OHF, теперь призывает, чтобы темные ягоды стали компонентом стоматологических продуктов, таких как жидкость для полоскания рта.

Он сказал, что «полифенолы остаются в нашей слюне и будут продолжать помогать нашему рту, даже после того, как мы проглотим ягоды».

Доктор Картер заявил: «Что особенно интересно, эти натуральные экстракты не содержат сахара. Это означает, что их можно добавлять в продукты для ухода за полостью рта несколькими способами».

И добавил: «Они могут растворяться в воде, поэтому их можно использовать для создания полезных напитков, а также для переформулирования нездоровых напитков, наполненных сахаром».

Исследователи из Университета Квинсленда проверили экстракты клюквы, черники и клубники на бактериях полости рта. Они обнаружили значительное сокращение количества бактерий при использовании клюквы и черники, согласно результатам в журнале Oral Sciences.

Г-н Небу Филипп, ведущий автор Школы стоматологии в Университете Квинсленда, предположил, что ягоды могут быть использованы в качестве «естественного оружия» в борьбе с кариесом.

В отчете, опубликованном сегодня OHF, говорится, что употребление горстки таких ягод в день может уменьшить проблемы со здоровьем полости рта. Это легче сделать с черникой, которую можно есть сырой, например, с хлопьями для завтрака или в йогурте, поскольку многие считают, что вкус клюквы слишком терпкий, сказали они.

Поскольку ягоды содержат натуральный сахар, было бы лучше употреблять их во время еды, а не в качестве закуски, сказал доктор Картер.

Он добавил: «Важно помнить, что все ягоды содержат натуральный сахар. Это означает, что он все же может вызывать риск для зубов при употреблении в больших количествах и слишком часто».

«Лучше всего есть фрукты во время еды, например, на завтрак или сразу после обеда. Это ограничит количество раз, когда наш рот подвергается воздействию сахара и кислоты».

Известно, что полифенолы, содержащиеся как в чернике, так и в клюкве, хорошо защищают от болезней сердца и рака.

Они также содержат антиоксиданты, которые помогают гидратировать и являются хорошим источником клетчатки, а также других питательных веществ.

Согласно данным розничной торговли The Grocer, в 2018 году продажи черники были самыми быстрорастущими среди всех пищевых продуктов в супермаркетах Великобритании, причем британцы потратили на популярные ягоды дополнительно 100 миллионов фунтов стерлингов.