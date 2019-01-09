Футурологи и знатоки Нибиру заявили, что человек после смерти видит всё во Вселенной

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Специалисты по Нибиру уверяют, что именно она станет на время прибежищем души человека.

Эксперты по непознанному подтверждают древние теории о том, что физическая смерть не является концом жизни человека. Речь идёт не о пресловутом «загробном мире», а о путешествии бессмертной души в безмерном пространстве и подготовке к новому воплощению. Спустя несколько минут после смерти, к человеку возвращается осязание, и он продолжает видеть происходящее, как во сне. Некоторую растерянность рассеивают ангелы, помогающие покинуть место кончины. Ожидание реинкарнации сопровождается усиленным самокопанием, когда душа начинает анализировать ошибки и проступки, допущенные за прожитые годы. Это даст возможность исправить или не повторить их в последующем земном воплощении.

Футурологи и знатоки Нибиру вторят духоведам: вне Земли должно быть место, где душа найдёт умиротворение. И этим вполне может оказаться таинственная Нибиру. Ведь недаром приход двенадцатой планеты связывают с Апокалипсисом, который призван вершить судьбы греховного человечества. Эксперты заявили, что человек продолжает видеть все события во Вселенной, а пребывание на Нибиру даст возможность взглянуть «всевидящим оком» на процессы в Солнечной системе и других галактиках. Сторонники загадочных теорий уверяют, что предстоящее возвращение на Землю в любой ипостаси должно стать для человеческой души настоящим праздником и к этому необходимо подойти очистившимся и готовым к новой жизни.