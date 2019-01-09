Нибиру пошла в новую атаку: Она избрала обходной путь – уфологи

Сегодня, 13:15

Не исключено, что свои силы она попробовала, после долгого затишья, сначала на Венере. Ряд альтернативных учёных вообще предполагают, что эта планета уже уничтожена.

На Земле также вновь началась повышенная сейсмоактивность, поутихшая в последние дни. При этом, одновременно «трясло» и Чечню с Ингушетией, и Индонезию, и Аляску, и Иран. Уфологи полагают, что новогоднее перемирие закончилось, и Нибиру могла пойти в новую атаку. Избрав для этого обходной маневр.

Таким образом, Планета-Х, с одной стороны, демонстрирует свою силу. В то же время, не накаляя пока ситуацию чрезмерно.

Ранее уфологи уже высказывали предположения, что приближаться к Земле, находящейся под опекой инопланетян, Нибиру сочла опасным. Видимо, она начнёт действовать издали.

Чтобы её удары стали более эффективными, нужно убирать или «отодвигать» препятствия. Не исключено, что случай с Венерой, как раз «тот самый». То, что происходит на Земле после этого, является лишь «космическими отголосками».

К серьёзной атаке на нашу планету Нибиру, видимо, ещё не вполне готова. Да и противодействие внеземного разума приходится учитывать.

А так, она «бьёт» не по детищу инопланетян, а по совсем другим объектам нашей системы. То есть прямых поводов для ответного удара у тех, вроде бы, и нет.

Уфологам не вполне понятна позиция Солнца, в чью систему, собственно, вторгаются. Однако, с его стороны активности по отношению к Нибиру пока не отмечено. Это может свидетельствовать о том, что светило ещё не считает эти атаки угрожающими.

Если такова действительно обходная тактика Нибиру, нельзя не признать, что она может привести к определённому успеху. Как минимум, тактическому. Во-первых, «прощупать на слабость» объекты Солнечной системы. Пока, за исключением Земли.

Во-вторых, проверить действенность своей уничтожающей силы. Также, естественно, пока не на нашей планете. Ну и, в третьих, попробовать ввести своих противников в заблуждение.

Хочется надеяться, что тех ни обманула очередная хитрость Планеты-убийцы. В то же время уфологи отмечают её постоянную «изобретательность» в зависимости от складывающейся ситуации. Что Нибиру придумает в следующий раз можно лишь догадываться.