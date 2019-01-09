«Из адского огня в смертельный мороз»: Греция стала полигоном инопланетных агрессоров

Сегодня, 11:05

Странную и настораживающую тенденцию отметили независимые аналитики еще летом минувшего года, когда глобальные климатические аномалии на территориях некоторых стран тщательно замалчивались мировыми средствами массовой информации.

После тщательного анализа происходящих событий последних месяцев результаты заставили представителей альтернативной науки сделать однозначный вывод, что Греция, по неизвестным пока причинам, стала полигоном для инопланетных агрессоров, разрабатывающих климатическое оружие для моментального захвата Земли. Уфологи предоставляют в своих отчетах четкие данные, свидетельствующие о том, что именно эта средиземноморская территория целенаправленно погружается из адского огня в смертельный мороз. Таким образом, можно легко найти константу для глобального воздействия на все земные климатические пояса. Чтобы не быть голословными, исследователи привели пример страшного июля, когда Грецию обуяли массовые пожары. Можно было бы сказать, что это сезонное бедствие, если бы не одно странное обстоятельство…

Дело в том, что пожары в пригородах греческой столицы были настолько ненормально сильными, что металлические поверхности крыш, коммуникаций, автомобилей, канализационных люков расплавились, как ртуть. Что соответствует значениям в мартеновской печи. Между тем, растущие рядом деревья, кустарники и даже цветы нисколько не пострадали. Подобная аномалия была зафиксирована и в Калифорнии, но не в столь глобальных масштабах. Теперь же, Греция с ее субтропическим климатом, напоминает российский Уренгой. Люди, не привыкшие запасаться теплыми вещами, начинают гибнуть от аномально низких температур. Уфологи настойчиво напоминают правительствам ведущих стран, что инопланетная цивилизация планомерно отрабатывает оружие по депопуляции землян, чтобы прийти на эту самую комфортную планету без потерь.