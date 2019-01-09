Астрономы обнаружили на звезде Табби базу сверхразумной цивилизации

Сегодня, 11:10

Учёные снова зафиксировали подозрительную активность около звезды Табби.

В марте 2018 года звезда уже приводила учёных в недоумение своим поведением. Она снизила яркость своего свечения на 10%, что исследователи не могут объяснить до сих пор. Всё это время звезда не давала покоя астрономам. Однако сегодня стали появляться теории о базе инопланетян и о сооружениях вокруг звезды, построенных сверхразумной цивилизацией. Затруднение в исследовании состоит в том, что астрономы могут только наблюдать за изменениями, а никак не «пощупать» или повлиять.

В 2009 году был запущен телескоп «Кеплер», который уже на протяжении 4 лет наблюдает за звездами. На основе его данных некоторые учёные и опровергают теорию про инопланетян, так как телескоп не зафиксировал ничего кроме облаков пыли, которые неравномерно затемняли поверхность звезды Табби. На данный момент учёные не обнаружили на столько сверхмощный лазер, который способен передать такой сильный сигнал до телескопа.