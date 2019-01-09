Физики обнаружили «дополнительное измерение»

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Это удалось шведским специалистам, работающим в Уппсальском университете. Ими представлена новая модель по расширению Вселенной

Именно в ней физики предположили, что существует «дополнительное измерение». С его помощью может быть пояснена таинственная тёмная материя и её природа.

Исследования подтвердили, что у скорости расширения Вселенной происходит постоянное увеличение. В то же время объяснения данному феномену дать очень непросто.

Шведские физики считают, что местом нахождения нашей Вселенной является граница, то есть, образно говоря, поверхность пузыря. В итоге, происходит его расширение во все стороны с использованием дополнительного измерения.

Механику процесса поясняют свойства тёмной материи. Именно из неё состоит пузырь. При этом сама материя Вселенной выступает в качестве окончаний струн, которые способствуют постоянному расширению пузыря.

Теория таких струн уже предоставлялась ранее. Теория «пузыря на границе» и «дополнительного измерения» вполне вписываются в неё.

В то же время, подобных пузырей может быть неограниченное количество.

Ранее считалось, что тёмная материя, посредством гравитации, ведёт к объединению материи и замедлению расширения Вселенной. Сейчас всё оказалось наоборот и это потребовало своего пояснения.