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Амбиции ученых, особенно тех, кто занимается контактами с инопланетным разумом, могут привести к фатальным последствиям. Характерным примером может служить исследования Табеты Бояджян и ее помощников.

По мнению уфологов, астрономы из Луизианского университета заигрались в детективов и не понимают, что их пристальный интерес к звезде KIC 8462852, названной в честь Баяджян «Табби», может стать смертельным для всей Солнечной системы. Когда три года назад амбициозная эмигрантка из Армении открыла аномалию в блеске звезды в системе Лебедя, расположенной от Земли на расстоянии в 1600 световых лет, ей аплодировала вся мировая научная общественность. Однако дальнейшие исследования странных и необъяснимых с точки зрения физики затемнений звезды, породили гипотезу об искусственном управлении космического объекта, с применением устройств, условно сравнимым с земными лазерными системами. Уже тогда уфологи забили тревогу и пытались дать совет о прекращении контактов с инопланетным разумом, который настолько силен, что смог превратить звезду в подобие галактического «маяка» для неизвестных целей.

Тем не менее, Бояжян продолжала свои эксперименты по налаживанию контакта с инопланетянами на уровне обмена лазерными сигналами. После множества попыток, Табета совместно с коллегой Каспаром фон Брауном нашла алгоритм вероятного общения и получила ответ, который пока не расшифрован. Тем не менее, этот факт является настолько серьезной угрозой, перед которой предполагаемая агрессия с Нибиру, кажется детской игрой. Цивилизация, способная использовать звезды в сугубо практических целях, явно может заинтересоваться Солнечной системой, где запасы звездной энергии находятся в нетронутом состоянии. По теории Алана Фишера, Солнце может быть транспортировано в систему Лебедя за несколько часов. После этого, в космическом пространстве, обживаемом человечеством, появится холодная безжизненная «пустыня».