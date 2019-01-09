Уфологи: Жители Аризоны заметили в небе НЛО пришельцев

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США снова окружили летающие тарелки.

Американские уфологи из организации Mufon от очевидцев получили новую информацию о месторасположении необычного летающего объекта, который напоминал НЛО пришельцев. Жители штата Аризона из города Эренберга заявили, что увидели в небе над горами небольшое НЛО, которое находилось в воздухе совершенно неподвижно. Очевидцы сообщили, что им также удалось снять инопланетный объект на видео.

На данный момент специалисты изучают территорию, чтобы найти ещё какие-либо доказательства космических кораблей. Также уфологи подчеркивают, что внеземную активность очень часто можно наблюдать в горах или на территории больших водоемов.