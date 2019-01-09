«Кровавое воскресенье»: Нибиру «взорвала» небо Владивостока в Рождество

Сегодня, 06:44

Планета Х массово управляет людьми – говорят эксперты, вспоминая, что ровно 114 лет назад произошёл массовый расстрел рабочих царской гвардией. Сегодня же, в районе Владивостока очевидец заснял загадочное небесное явление – «взрыв» неба на рассвете. Уфологи из приморской столицы уверены – это появление Нибиру, сопровождающей все зловещие события.

Приход «Звезды смерти» ожидается уже давно. Последние недели Нибиру всё чаще появляется в небе по всему свету, но чаще всего – во Владивостоке. Нередко грозная планета сопровождает массовые события, например, выборы губернатора Приморья или Новый год.

Как говорит уфолог, появление Нибиру не предвещает ничего хорошего. Излучение планеты оказывает пагубное влияние на психику людей и может привести к массовым волнениям, стычкам, бунтам или даже войнам.

В качестве примера приводится «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 года, когда массовый бунт рабочих буквально захлебнулся в крови – царские стрельцы открыли огонь на поражение.

«В трагедии погибло более 130 человек – многовато для мирной демонстрации», - говорит уфолог.

И ровно через 114 лет «Кровавый рассвет» озарил страну на востоке, где солнце появляется раньше других городов. Нибиру «взорвала» небо Владивостока в Рождество.

«Напоминающее ядерный взрыв сияние, расходящиеся в стороны, навевает такие ассоциации неспроста. В кадр попало редкое явление – излучение с Нибиру, подсвеченное лучами восходящего Солнца. Как известно, Планета Х сейчас идёт по малой эклиптике, всё время находясь в относительной близости от Земли», - рассказывает специалист.

Из-за близости Нибиру возможны массовые волнения и конфликты, специалисты рекомендуют тщательно взвешивать эмоциональные решения, не «вестись» на провокации и в целом держать себя в руках в эти дни.