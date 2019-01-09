«Это все она»: Нибиру видели над Мексикой перед волной разрушительных землетрясений

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Планета Х зависла над штатом Оахака, после чего в южной части Мексики было зафиксировано 9 мощных подземных толчков.

Нибиру может быть виновна в недавних катаклизмах на территории Мексики, по крайней мере, в этом уверено конспирологическое сообщество. Не успел житель штата Оахака поделиться в Сети фото таинственного космического объекта, как его родину бросило в 4-часовую тряску. Самый мощный подземный толчок имел магнитуду 4,2. Благо, о пострадавших и существенных разрушениях инфраструктуры сообщений не поступало.

Примечательно, это не первый случай, когда мексиканцы винят Планету Х в катаклизмах. До этого Нибиру якобы видели над Соединенными Штатами в 2017 году, когда серия мощнейших землетрясений унесла жизни чуть менее 500 человек. Параллельно подземные толчки разрушили 180 тыс. жилищ. От последствий страшной беды Мексика восстанавливается до сих пор.

Разумеется, не все верят в вину Нибиру. Некоторым мексиканцам, например, нравится думать, что в предсмертном поведении земного ядра виноваты американцы, переусердствовавшие с подземными испытаниями ядерного оружия. Тем не менее, факт остается фактом: на фоне роста популярности Планеты Х в Сети, растет и сейсмоактивность земной коры.