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Какао и мака показали себя мощными суперпродуктами против рака

Сегодня, 00:23

Исследование, опубликованное в журнале Pharmacognosy Communications,  показало, что суперпродукты какао (Theobroma cacao) и мака (Lepidium meyenii) обладают мощным противораковым и антибактериальным действием. 

 Это утверждает команда австралийских и китайских исследователей из Университета Гриффита и Нанкинского университета китайской медицины с  помощью различных тестов in vitro.

  • Потребление продуктов, богатых антиоксидантами, связано с уменьшением риска хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, дегенерация нервной системы, диабет и ожирение.
  • Окислительный стресс, вызванный дисбалансом свободных радикалов и концентраций антиоксидантов в организме, способствует прогрессированию рака. Это означает, что соединения с антиоксидантной активностью потенциально могут использоваться для лечения рака. Кроме того, антиоксидантные растительные экстракты проявляют ингибирующую активность в отношении патогенных бактерий, таких как те, которые вызывают аутоиммунные воспалительные заболевания.
  • Какао богато полифенолами, в частности процианидинами, которые обладают мощной антиоксидантной активностью. Кроме того, было показано, что потребление какао снижает концентрацию провоспалительных химических веществ.
  • Растительная мака семейства крестоцветных также известна своей мощной антиоксидантной активностью, которая способствует ее способности улучшать энергию и модулировать клеточные реакции против окислительного стресса.
  • Хотя во многих исследованиях рассматривалось потенциальное терапевтическое использование антиоксидантных суперпродуктов, какао и мака остаются относительно неисследованными.
  • Чтобы определить антиоксидантную способность какао и мака, исследователи использовали анализ очистки от свободных радикалов. Между тем, противомикробная активность была определена в отношении Klebsiella pneumoniae  и  Proteus mirabilis, которые вызывают анкилозирующий спондилит и ревматоидный артрит соответственно, а также бактерий, вызывающих рассеянный склероз, Acinetobacter baylyi и Pseudomonas aeuroginosa
  • Исследователи также оценили потенциальную противоопухолевую и антипролиферативную активность в отношении клеток колоректального и цервикального рака, выращенных в культуре.

Результаты этих экспериментов показали, что какао и мака обладают мощной антиоксидантной, антибактериальной и противораковой активностью, доказывая, что эти суперпродукты потенциально могут использоваться в качестве естественных средств против рака и аутоиммунных воспалительных заболеваний.

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