Какао и мака показали себя мощными суперпродуктами против рака

Исследование, опубликованное в журнале Pharmacognosy Communications, показало, что суперпродукты какао (Theobroma cacao) и мака (Lepidium meyenii) обладают мощным противораковым и антибактериальным действием.
Это утверждает команда австралийских и китайских исследователей из Университета Гриффита и Нанкинского университета китайской медицины с помощью различных тестов in vitro.
- Потребление продуктов, богатых антиоксидантами, связано с уменьшением риска хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, дегенерация нервной системы, диабет и ожирение.
- Окислительный стресс, вызванный дисбалансом свободных радикалов и концентраций антиоксидантов в организме, способствует прогрессированию рака. Это означает, что соединения с антиоксидантной активностью потенциально могут использоваться для лечения рака. Кроме того, антиоксидантные растительные экстракты проявляют ингибирующую активность в отношении патогенных бактерий, таких как те, которые вызывают аутоиммунные воспалительные заболевания.
- Какао богато полифенолами, в частности процианидинами, которые обладают мощной антиоксидантной активностью. Кроме того, было показано, что потребление какао снижает концентрацию провоспалительных химических веществ.
- Растительная мака семейства крестоцветных также известна своей мощной антиоксидантной активностью, которая способствует ее способности улучшать энергию и модулировать клеточные реакции против окислительного стресса.
- Хотя во многих исследованиях рассматривалось потенциальное терапевтическое использование антиоксидантных суперпродуктов, какао и мака остаются относительно неисследованными.
- Чтобы определить антиоксидантную способность какао и мака, исследователи использовали анализ очистки от свободных радикалов. Между тем, противомикробная активность была определена в отношении Klebsiella pneumoniae и Proteus mirabilis, которые вызывают анкилозирующий спондилит и ревматоидный артрит соответственно, а также бактерий, вызывающих рассеянный склероз, Acinetobacter baylyi и Pseudomonas aeuroginosa.
- Исследователи также оценили потенциальную противоопухолевую и антипролиферативную активность в отношении клеток колоректального и цервикального рака, выращенных в культуре.
Результаты этих экспериментов показали, что какао и мака обладают мощной антиоксидантной, антибактериальной и противораковой активностью, доказывая, что эти суперпродукты потенциально могут использоваться в качестве естественных средств против рака и аутоиммунных воспалительных заболеваний.