Какао и мака показали себя мощными суперпродуктами против рака

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Исследование, опубликованное в журнале Pharmacognosy Communications, показало, что суперпродукты какао (Theobroma cacao) и мака (Lepidium meyenii) обладают мощным противораковым и антибактериальным действием.

Это утверждает команда австралийских и китайских исследователей из Университета Гриффита и Нанкинского университета китайской медицины с помощью различных тестов in vitro.

Потребление продуктов, богатых антиоксидантами, связано с уменьшением риска хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, дегенерация нервной системы, диабет и ожирение.

Окислительный стресс, вызванный дисбалансом свободных радикалов и концентраций антиоксидантов в организме, способствует прогрессированию рака. Это означает, что соединения с антиоксидантной активностью потенциально могут использоваться для лечения рака. Кроме того, антиоксидантные растительные экстракты проявляют ингибирующую активность в отношении патогенных бактерий, таких как те, которые вызывают аутоиммунные воспалительные заболевания.

Какао богато полифенолами, в частности процианидинами, которые обладают мощной антиоксидантной активностью. Кроме того, было показано, что потребление какао снижает концентрацию провоспалительных химических веществ.

Растительная мака семейства крестоцветных также известна своей мощной антиоксидантной активностью, которая способствует ее способности улучшать энергию и модулировать клеточные реакции против окислительного стресса.

Хотя во многих исследованиях рассматривалось потенциальное терапевтическое использование антиоксидантных суперпродуктов, какао и мака остаются относительно неисследованными.

Чтобы определить антиоксидантную способность какао и мака, исследователи использовали анализ очистки от свободных радикалов. Между тем, противомикробная активность была определена в отношении Klebsiella pneumoniae и Proteus mirabilis, которые вызывают анкилозирующий спондилит и ревматоидный артрит соответственно, а также бактерий, вызывающих рассеянный склероз, Acinetobacter baylyi и Pseudomonas aeuroginosa.

Исследователи также оценили потенциальную противоопухолевую и антипролиферативную активность в отношении клеток колоректального и цервикального рака, выращенных в культуре.

Результаты этих экспериментов показали, что какао и мака обладают мощной антиоксидантной, антибактериальной и противораковой активностью, доказывая, что эти суперпродукты потенциально могут использоваться в качестве естественных средств против рака и аутоиммунных воспалительных заболеваний.