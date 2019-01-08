«Эффект Моны Лизы» реален: глаза картины «следуют за тобой»

Вчера, 23:43

«Эффект Моны Лизы» является реальным, говорят ученые, когда глаза картины «следуют за тобой». Но они утверждают, что это не относится к шедевроу DaVinci, «потому что она смотрит слишком далеко вправо».

Многие поклонники искусства утверждают, что глаза Моны Лизы Леонардо Да Винчи следуют за ними, когда они перемещаются вокруг портрета, и с тех пор его называют «Эффектом Моны Лизы». Это таинственное явление в настоящее время подтверждено как законная иллюзия, но ученые утверждают, что именно картина «Мона Лиза» не демонстрирует его.

Открытие разоблачает давний миф о том, что посетители Лувра следуют по комнате, сопровождаемые взглядом Моны Лизы.

Авторы пишут в исследовании: «Мона Лиза не выполняет предпосылку эффекта Моны Лизы: она не смотрит на зрителя». В рамках исследования ученые обнаружили, что Мона Лиза смотрит влево от себя примерно на 35,5 см внутри изобразительного пространства.

Это соответствует 15.4 ° для правой стороны зрителя в реальном пространстве.

Чтобы проверить это, исследователи поставили участников на расстоянии 66 см от экрана, на котором была установлена ​​Мона Лиза, и попросили их указать, где, по их мнению, картина смотрит на линейку, установленную между ними.

Линейка была размещена на расстоянии 15,5 см и 35,5 см от экрана в двух отдельных экспериментах.

Люди обнаружили, что взгляд культовой фигуры находится примерно на 15,4 ° от их нынешнего положения.

Исследователи добавляют, что для того, чтобы так называемый «эффект Моны Лизы» действовал, он должен находиться в пределах 5 ° от предполагаемого местоположения человека.

«Люди очень хорошо умеют оценивать, смотрят ли на них другие. Психология восприятия продемонстрировала это в 1960-х годах», - говорит профессор д-р Герно Хорстманн из Билефельдского университета.

«Люди могут чувствовать, что на них смотрят как на фотографиях, так и на картинах - если изображенный человек смотрит прямо на изображение, то есть под углом взгляда 0 градусов», - объясняет доктор Хорстманн.

Зрители оценивали взгляд Моны Лизы как направленный на их правую сторону и не смотрящий на них.

Исследователи говорят, что это означает, что так называемый «эффект Моны Лизы» на самом деле является неправильным названием.

Леонардо ди Сер Пьеро да Винчи, чаще Леонардо да Винчи или просто Леонардо, является одним из величайших людей прошлого тысячелетия.

Он написал Мона Лизу в 1503 году, и она считается одним из самых ценных и громких произведений искусства в мире.

Исследование было опубликовано в журнале i-Perception.