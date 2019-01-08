В Лондоне обнаружен обезглавленный скелет ребенка с черепом, помещенным между ногами

Вчера, 23:24

В древнеримском месте захоронения IV века в Саффолке, Лондон, были обнаружены археологами 52 скелета на стройплощадке.

17 из них были обезглавлены, в том числе – ребенок. Было равное соотношение мужчин и женщин. По мнению экспертов, обезглавленные останки не являются результатом казней.

Тела, захороненные в таком виде, возможно, были частью древнего похоронного обряда. Это, вероятно, связано с каким-то культом.

Тайна окружает обнаруженный обезглавленный скелет десятилетнего ребенка, жившего в IV веке, похороненного с головой между ногами. Семнадцать человек, выложенных подобным образом, были обнаружены вместе с тридцатью пятью другими телами.

Останки были обнаружены археологами при раскопках римского захоронения возле Бери-Сент-Эдмундс в Саффолке.

Из 52 скелетов было найдено одинаковое сочетание мужчин и женщин, а также останки десятилетнего ребенка.

Изучив скелеты, археологи обнаружили, что разрезы на шее были сделаны после смерти и «аккуратно сделаны за челюстью».

«Казнь прорезала бы шею с применением силы, а этого нигде не было, - сказал Эндрю Пичи из компании Archaeological Solutions. - Это, кажется, тщательный похоронный ритуал, который может быть связан с определенной группой местного населения, возможно, с культом или практикой, которая пришла с группой, перемещенной в область».

Г-н Пичи добавил, что представление тел дало «захватывающее понимание» практики погребения римлян.

«Мы смотрим на очень специфическую часть населения, которая следовала очень специфической традиции захоронения», - сказал он.

Римское кладбище включает в себя останки мужчин, женщин и детей, которые, вероятно, жили в соседнем поселении.

Г-н Пичи сказал: «Они хорошо питались, и у некоторых были очень крепкие плечи / тела, соответствующие работающему сельскохозяйственному населению».

«У нас довольно равномерно смешанное население по полу, с парой юных скелетов, но большинство из них были, по крайней мере, среднего возраста, если не старше. Их рацион был достаточно обильным, включал в себя значительные количества природных сахаров и углеводов, что приводило к плохой гигиене зубов».

«У многих присутствовали зубные абсцессы, но большинство из них были излечены, в то время как у некоторых также был туберкулез, также распространенный среди сельского сельскохозяйственного населения».

Кладбище было обнаружено во время раскопок, заказанных до начала строительных работ на земле.

Скелеты попадут в музейный архив после того, как будут полностью проанализированы.