В Лондоне обнаружен обезглавленный скелет ребенка с черепом, помещенным между ногами

В древнеримском месте захоронения IV века в Саффолке, Лондон, были обнаружены археологами 52 скелета на стройплощадке.
17 из них были обезглавлены, в том числе – ребенок. Было равное соотношение мужчин и женщин. По мнению экспертов, обезглавленные останки не являются результатом казней.
Тела, захороненные в таком виде, возможно, были частью древнего похоронного обряда. Это, вероятно, связано с каким-то культом.
Тайна окружает обнаруженный обезглавленный скелет десятилетнего ребенка, жившего в IV веке, похороненного с головой между ногами. Семнадцать человек, выложенных подобным образом, были обнаружены вместе с тридцатью пятью другими телами.
Останки были обнаружены археологами при раскопках римского захоронения возле Бери-Сент-Эдмундс в Саффолке.
Из 52 скелетов было найдено одинаковое сочетание мужчин и женщин, а также останки десятилетнего ребенка.
Изучив скелеты, археологи обнаружили, что разрезы на шее были сделаны после смерти и «аккуратно сделаны за челюстью».
Г-н Пичи добавил, что представление тел дало «захватывающее понимание» практики погребения римлян.
Римское кладбище включает в себя останки мужчин, женщин и детей, которые, вероятно, жили в соседнем поселении.
Кладбище было обнаружено во время раскопок, заказанных до начала строительных работ на земле.
Скелеты попадут в музейный архив после того, как будут полностью проанализированы.