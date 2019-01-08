Млечный Путь направляется к катастрофическому столкновению с Большим Магеллановым Облаком

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Астрофизики из Университета Дарема показали, что соседняя галактика Большое Магелланово Облако собирается врезаться в наш Млечный путь и может выбросить нашу Солнечную систему в открытое космическое пространство.

Это открытие было сделано, когда астрономы запустили компьютерное моделирование движения Большого Магелланова Облака (БМО), одной из спутниковых галактик, которые вращаются вокруг Млечного Пути. Оно показало, что БМО не будет продолжать вращаться вокруг или освобождаться от гравитационного притяжения Млечного Пути, скорее всего, она в конечном итоге врежется в нашу галактику.

Хотя отдельные звезды и планеты вряд ли столкнутся, приближение галактики весом до 250 миллиардов звезд все равно вызовет хаос.

Карлос Френк, директор Института вычислительной космологии в Университете Дарема, сказал The Guardian: «Весь Млечный путь будет потрясен, и вся Солнечная система может быть выброшена в космос. Если это произойдет, я не понимаю, как наши потомки, если они у нас будут, смогут это выдержать».

С другой стороны, шансы столкновения, которое приведет нашу Солнечную систему в другую область пространства, невелики. Мариус Каутун, первый автор статьи, сказал, что шансы на это составляют всего 1-3%.

Грядущее столкновение с гораздо большей Галактикой Андромеды обеспокоило тех, кто хочет предсказать конец нашей галактики до сих пор. Масса Большого Магелланового Облака, в пять раз превышающая массу, Андромеды может полностью уничтожить Млечный Путь, когда они столкнутся. Однако, по прогнозам, эта космическая катастрофа произойдет примерно через четыре миллиарда лет.

Следовательно, поскольку, согласно прогнозам, столкновение с БМО произойдет всего через 2 миллиарда лет, это может отложить или иным образом повлиять на катаклизм Андромеды.

«Одним из побочных продуктов столкновения с LMC является задержка Армагеддона, - сказал Френк. - Это немного сдвинет Млечный путь, и это может добавить нам пару миллиардов лет существования.

«Большое Магелланово Облако – большая галактика, но она не разрушит нашу галактику полностью, - сказал он. - Она произведет этот удивительный фейерверк, но у него нет достаточной массы, чтобы создать огромное беспокойство. Столкновение с Андромедой действительно будет армагеддоном. Это действительно будет конец Млечного пути, каким мы его знаем».