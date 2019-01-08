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Геронтологи теперь в почете, потому как любой человек, обладающий соответствующими финансовыми возможностями, готов купить себе «лишние» десятилетия жизни.

Однако, исходя из последних отчетов уфологов, человечество находится под очередной угрозой. Старые люди могут быть разведчиками будущего. Глупая, на первый взгляд фраза, означает лишь то, что свидетели событий более чем 50-летней давности, становятся невольными агентами сущностей, которые намерены править этим миром, через несколько десятилетий. Как сообщает писатель и конспиролог Эндрю Кушнер, понятие времени может быть зависимо от чужой воли. Однако, только наиболее старшее поколение землян способно стать теми проводниками, которые способны напрямую замкнуть прошлое с будущим. Чем больше времени прожил человек, тем более он информирован. Даже, если место его обитания за всю жизнь не выходило за пределы отдаленного хутора. Энергетическая масса сведений, скапливается в человеческом мозгу, независимо от интеллекта и полученных знаний.

Поэтому, в настоящее время ведется негласная борьба за поиск и обследование людей, которые считаются долгожителями. Например, примечательно дело Жанны Калмент, которая, якобы, родилась в 1875 году, о чем была запись в книге города Арле, а умерла 1997 году. Эта бабушка вспоминала Ван Гога, называя его нечестивым молодым человеком и помнила строительство Эйфелевой башни. Однако геронтологи позволили себе усомниться и провели расследование. Оказалось, что, несмотря на завышенный возраст, мозгом Жанны руководят уже некие сущности. Далее, отчет обрывается, уступая место предположениям уфологов. К сожалению, по отдельным и разрозненным данным, можно лишь догадываться, что со временем, человеческий мозг перестает работать на индивидуума и используется сущностями, о которых мы пока не имеем представлений.