Китайскому ученому, генетически отредактировавшему человеческие эмбрионы, грозит смертная казнь

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Опальный ученый, который утверждает, что генетически отредактировал двух человеческих детей, находится под постоянным домашним арестом. Растут страхи, что ему может грозить смертная казнь.

Британский генетик обеспокоен тем, что Хе Цзянькуй - китайский ученый, ответственный за рождение генетически модифицированных человеческих близнецов, - может быть приговорен к смертной казни за коррупцию и взяточничество. Когда Хе Цзянькуй пропал без вести в начале декабря, многие подозревали большие проблемы для ученого-изгоя, но, как сообщает Сара Кнаптон в «Телеграфе», его положение еще хуже, чем думали.

По сообщению генетика Робина Ловелла-Бэджа из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, ученый живет под вооруженной охраной в государственной квартире в Шэньчжэне, Китай, и теперь опасается, что ему грозит смертная казнь за его действия.

Хэ Цзянькуй может столкнуться с обвинением во взяточничестве и коррупции - преступлениях, которые караются смертью в стране. Коллеги, ровесники доктора, говорят о возможном суровом наказании, которому генетик может подвергнуться в результате своего отвратительного исследования.

Научный мир и широкая публика были ошеломлены, когда доктор Хе Цзянькуй выпустил свое видео на YouTube, в котором утверждалось, что он успешно создал близнецов с отредактированными генами. Ученые осудили его неэтичные действия.

Уильям Ни, китайский исследователь Amnesty International, сказал: «Китай казнит больше людей, чем любая другая страна в мире, и система смертной казни в стране покрыта тайной. Подозреваемые часто не имеют доступа к адвокатам на ключевых этапах судебного процесса, и применение пыток для получения принудительных признаний является распространенным явлением. В сильно политизированных случаях судебное разбирательство часто является простым зрелищем с уже определенным исходом».

Британские ученые утверждают, что имели контакты с подвергнутым остракизму ученым, утверждая, что ему могут быть предъявлены обвинения во взяточничестве и коррупции - преступлениях, которые сопровождаются смертной казнью в азиатской сверхдержаве.

Исследователь Хе Цзянькуй не представил никаких доказательств или данных, подтверждающих его утверждения. Если это правда, некоторые опасаются, что исследование может открыть дверь для «дизайнерских детей».

Хе Цзянькуй объявил в ноябре, что он использовал инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9 для изменения эмбрионов семи пар во время лечения бесплодия. Работа привела к рождению двух девочек-близнецов, чья ДНК была разработана для защиты их от заражения СПИДом.

Пока не вполне ясно, находится ли ученый под домашним арестом или просто защищен охраной, поскольку получал угрозы убийства после того, как объявил о рождении модифицированных CRISPR человеческих младенцев.

Специалисты по этике и научное сообщество обвинили его в экспериментах на людях с опасной технологией. Они опасаются, что изменения, внесенные в ДНК детей, могут быть переданы следующим поколениям.