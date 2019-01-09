«Венера уничтожена»: Огромная Нибиру показалась над Россией и прокатила по Земле волну землетрясений

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«Звезда смерти» взорвала последнюю планету на пути к Голубому шару, ознаменовав свое присутствие апокалиптической сейсмоактивностью в последние дни.

Яркая вспышка в ночном небе озадачила уфологов накануне. С точностью сказать, что произошло в далеком космосе никто не смог, но было понятно, взорвался объект внушительных размеров. Сегодня над Россией вместе с Солнцем вновь взошла предполагаемая Нибиру, только на этот раз размеры Планеты Х действительно впечатляют.

До Нового года предвестником Армагеддона приверженцы шумер называли едва заметную точку рядом со Светилом, теперь диаметры обеих звезд выровнялись, что говорит лишь об одном: «огненный шар» действительно движется в сторону Земли. Сейчас Планета Х, предположительно, располагается в пространстве между Солнцем и Голубым шаром, а вчерашняя ночная вспышка может свидетельствовать о том, что последняя планета на пути Нибиру к нашему «дому», то бишь, Венера, уничтожена.

Не только вероятным взрывом космического соседа Земли «Звезда смерти» могла обозначить свое присутствие и предупредить человечество о неминуемом апокалипсисе. Планета Х прокатила по Голубому шару волну мощнейших землетрясений, некоторые их них все еще не утихли.

Продолжение... «Это все она»: Нибиру видели над Мексикой перед волной разрушительных землетрясений Планета Х зависла над штатом Оахака, после чего в южной части Мексики было зафиксировано 9 мощных подземных толчков. Прямо сейчас подземные толчки магнитудой 6,8 терроризируют Перу, задевая границы Бразилии. От очередного стихийного бедствия едва не погибли тысячи японцев, которым угрожало землетрясения магнитудой 6,4. Параллельно трясло Индонезию (6,6), Иран (5,6) и Аляску (6,1). Возможная атака Нибиру не обделила «вниманием» и Россию. На границе Ингушетии и Чечни был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,5.

Вероятная смерть Венеры демонстрирует, как Планета Х расправляется со ставшими у нее на пути объектами. Обреченное на гибель космическое тело не разрывается на части под воздействием колоссальной гравитационной силы Нибиру и не сгорает до полноценного контакта. Происходит столкновение, после которого выживает более крупная и крепкая планета. В Солнечной системе потягаться силой со «Звездой смерти», не считая самого Светила, могут разве что Юпитер и Сатурн, но человечеству вряд ли суждено стать свидетелем столь эпической схватки.