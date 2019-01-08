Череп ихтиозавра воссоздан в 3D с использованием современных медицинских КТ

Сегодня, 22:21

Окаменевший череп ихтиозавра возрастом 200 миллионов лет, найденный на фермерском поле более 60 лет назад, был впервые изучен с использованием самых современных компьютерных томографов.

Почти полностью неповрежденный череп и челюсть ихтиозавра были впервые реконструированы в цифровой форме. Хорошо сохранившаяся находка была обнаружена в 1955 году на ферме Фелл Милл в Шипстон-он-Стур, Уорикшир.

Сейчас же впервые трехмерное изображение черепа и нижней челюсти крупной морской рептилии стало доступно для исследовательских целей и общественности. Он прошел через большой компьютерный томограф, предназначенный для оценки лошадей. Изображения со сканов позволяют ученым исследовать череп в микроскопических деталях. Он составляет почти метр в длину, животное является крупнейшим из когда-либо найденных видов ихтиозавров.

В 2014 году в рамках проекта в Thinktank Science Museum, Бирмингем, палеонтологи Дин Ломакс из Манчестерского университета и Найджел Ларкин начали изучать череп и его неполный скелет.

Ведущий автор исследования Дин Ломакс сказал MailOnline: «Длина черепа составляет почти метр (три фута), и мы оцениваем длину всего тела до четырех метров в длину. Это делает этот экземпляр протоихтиозавра самым большим из когда-либо изученных видов».

Первоначально он был идентифицирован как распространенный вид, называемый Ichthyosaurus communis, но позднее, как показал г-н Ломакс, был признан гораздо более редким видом.

Два исследования пришли к выводу, что особенности черепа указывают на то, что это череп вида Protoichthyosaurus prostaxalis. Череп почти вдвое длиннее любого другого экземпляра протоихтиозавра.

Г-н Ломакс, один из ведущих в мире экспертов по ихтиозаврам, сказал: «Когда я впервые увидел этот образец, я был озадачен его превосходной сохранностью. Ихтиозавры этого раннеюрского периода обычно похожи на «блины», что означает, что они сдавлены, так что первоначальная структура черепа либо не сохранилась, либо искажена, либо повреждена. Таким образом, иметь череп и части скелета ихтиозавра этого возраста, сохраненного в трех измерениях, и без каких-либо окружающих камней, скрывающих его, является чем-то совершенно особенным».

Соавтор г-н Ларкин сказал, что череп не совсем завершен, но несколько костей, которые редко сохраняются у ихтиозавров, присутствуют.

Он добавил: «Первоначально целью проекта было очистить и сохранить череп, а также частично разобрать его, чтобы более точно восстановить его, готовя к повторному показу в музее Thinktank. Но вскоре мы поняли, что отдельные кости черепа исключительно хорошо сохранились в трех измерениях, лучше, чем в любом другом черепе ихтиозавра, который мы видели. Кроме того, они будут хорошо реагировать на компьютерную томографию, что позволит нам запечатлеть их форму в цифровом виде и увидеть их внутренние детали. Это дало возможность, которую нельзя упустить».

Кости были подвергнуты микро-КТ-сканированию в Кембриджском университете экспертом-палеонтологом и соавтором доктором Лаурой Порро. Окаменелость сохранила только кости с левой стороны мозга, но исследователи использовали компьютерную томографию для цифрового зеркалирования и 3D-печати оставшейся части, чтобы завершить его.

Наконец, весь череп подвергся компьютерной томографии в Королевском ветеринарном колледже (RVC) с использованием сканера, обычно предназначенного для лошадей и других крупных животных.