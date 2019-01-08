Механизм образования спирта дрожжами поможет в лечении рака – Ученые

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Дрожжи «гонят» этанол, чтобы не перегреться, ведь это помогает им замедлить метаболизм, уменьшить расход энергии и защитить геном.

Недавно ученые из Гронингенского университета в Нидерландах установили механизм и значение процесса образования спирта пекарскими дрожжами. Известно, что эти грибы в анаэробных условиях расщепляют сахара, в процессе чего выделяется углекислый газ, который и делает хлеб рыхлым и пористым, а также спирт, используемый в процессе пивоварения. При этом образуется энергия, часть из которой запасается в виде химических связей. Ученых всегда интересовало, с какой целью дрожжи выделяют токсичный для них этанол даже в присутствии кислорода, ведь этот процесс высоко энергозатратный.

Ответ помогло найти недавнее исследование, которое показало, что помогает организмам сократить переход избытка энергии в тепло, ведь она, равно как и высокая метаболическая активность, сильно вредит дрожжевым клеткам. Как оказалось, активность метаболизма дрожжей прямо пропорциональна энтропии. Последняя повреждает геном организмов, и для защиты они переходят на относительно неэффективный для них процесс брожения, дабы просто убрать куда-то избыток тепла.

Авторы исследования утверждают, что открытый ими механизм поможет в лечении рака, ведь злокачественные клетки проявляют схожую активность, синтезируя бесполезный и токсичный для них лактат - эффект Варбурга. Не исключено, что вырабатывая этот метаболит они пытаются избавиться от ненужных компонентов и энергии, и если подавить механизм образования лактата, то можно эффективно уничтожать их.