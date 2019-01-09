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Модные фитнес-браслеты могут вызвать «очень опасную» потерю веса у пациентов с расстройствами пищевого поведения, поощряя «перфекционизм», подсчет калорий и нездоровую конкуренцию, предупреждает эксперт.

Браслеты ссылаются на приложения, в которых записано количество сделанных шагов и сожженных калорий. Том Куинн, директор по внешним связям в благотворительной организации Beat, предупреждает, что они «овладевают пользователем», пока желание достичь определенного количества шагов не станет навязчивой идеей. Страдающие анорексией также обвинили устройство в «усилении расстройства» и без того уязвимых людей.

Считается, что более 1,6 миллиона человек в Великобритании страдают расстройством пищевого поведения, при этом анорексия является одной из самых распространенных, согласно статистике Anorexia & Bulimia Care.

По данным Национальной ассоциации нервной анорексии и связанных с ней расстройств, в США по меньшей мере 30 миллионов человек страдают расстройством пищевого поведения, причем, у 0,9% американских женщин в какой-то момент их жизни развивается анорексия.

Только в 2017 году по всему миру было продано более 15 миллионов устройств Fitbit, сообщила база данных Statista. Другие популярные бренды включают Delvfire,

Lenovo и Huawei.

Выступая в ITV News , г-н Куинн сказал: «У людей, которые стремятся часто к тому, чтобы восстановить контроль над весом возможна низкая самооценка, или они испытывают стресс от других вещей в своей жизни. На самом деле этот перфекционизм, это желание делать все правильно» может действительно навредить».

«Таким образом, любое из этих приложений или устройств, которые поощряют конкуренцию, чрезмерный подсчет, будь то на ежедневной основе или по сравнению с другими людьми, может быть очень опасным».

Корали Фрост - бывшая страдающая расстройством пищевого поведения - утверждает, что ее жизнь контролировалась Fitbit в течение двух лет. Она использовала приложение для измерений, сколько калорий она потребляет и сжигает, и сколько ей нужно съесть, чтобы достичь желаемого веса.

Г-жа Фрост добавляет, что у приложения «нет предупреждений о том, что она, возможно, закончила необходимую тренировку», но «то, что оно сделало, это вызвало мою анорексию», сказала она.

Проверяя его несколько раз в день, г-жа Фрост даже изолировалась от своих близких и описала устройство как своего единственного друга. С тех пор г-жа Фрост отказалась от приложения и преодолела свое расстройство, но страдающая анорексией Зара Киндред все еще борется с одержимостью.

20-летняя женщина стремилась увеличивать количество своих шагов каждый день и даже подать сигнал тревоги, чтобы помочь ей выполнить упражнение. Г-жа Синдр, которая пытается набрать вес, в конечном итоге нуждалась в неотложной медицинской помощи.

Сейчас она высказывается, чтобы призвать других не использовать эти устройства.

Fitbit поставляется с предупреждением о вреде для здоровья, однако относительно других рекомендаций, таких как не использовать устройство в сауне. Представитель компании заявил, что его миссия состоит в том, чтобы побудить людей вести более здоровый образ жизни, предоставляя им инструменты для достижения своих целей в фитнесе. Представитель призвал тех, кто обеспокоен любым нездоровым поведением, обратиться к врачу.