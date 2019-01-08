Советские файлы КГБ раскрыли неожиданные факты о пирамиде Египта

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Учёные обнаружили «магнитную силу отталкивания», исходящую от стены пирамиды.

По данным Daily Express, один из продюсеров Amazon Prime разыскал бывшего дипломатического курьера Советского Союза. Информацию мужчина предоставил анонимно, однако, рассказал, как перемещал файлы между Каиром и Москвой и обнаружил документ высокопоставленного чиновника КГБ. По словам курьера, записка была с пометкой «секретно». «Место нахождения не разглашается. Предметы: ящики с реликвиями, мумифицированное тело, каменный саркофаг и образцы иероглифов», — сообщается в записке.

В отчёте исследователя проекта отмечено, как при осмотре стены появилось неожиданное чувство, будто магнитная сила отталкивания исходила от пирамиды Египта. Научного объяснения исследователям найти не удалось. Однако, файлы раскрывают неожиданные факты о пирамиде. В другом отчёте сообщалось о расшифровке пророчества о возвращении древних богов. Такая секретность документа подтверждает серьёзное отношение Кремля к мифу. В одном из сообщений даже указывалось, что объект находится под охраной воинской части.