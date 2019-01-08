Уфолог на 100% уверен, что Чужие живут на Меркурии

Сегодня, 15:03

Уфолог Скотт С. Уоринг, руководящий UFO Sightings Daily, продемонстрировал фото того, что он назвал «чужой структурой».

Теоретики заговора регулярно утверждают, что обнаруживают причудливые варианты, скрытые во всей Солнечной системе от зданий на Марсе до НЛО на Земле. Теперь еще один теоретик заговора утверждает, что у него есть «100% доказательство» нахождения пришельцев на Меркурии.

Скотт С. Уоринг обнаружил «чужеродную структуру» на фотоснимке Меркурия, сделанном NASA. На своем веб-сайте г-н Уоринг сказал: «Никто не может скрыть правду на 100% - и вот этому подтверждение.

«Я обнаружил длинную черную структуру в кратере на планете Меркурий. Эта структура черного цвета, не отражающая свет. Черный цвет, видимо, служит маскировкой, поэтому она не отражает радар, и поэтому она не будет выделяться».

Уоринг заявляет, что это сооружение было построено инопланетянами как средство скрыться от других разумных существ.

Он добавил: «Они скрывают структуры не от человечества, они скрывают их от других чужеродных видов, которые могут нацеливаться на них. Да ... даже у продвинутых чужеродных видов есть проблемы друг с другом. Назовите это культурной или расовой дискриминацией, но она есть».

Однако не все так убеждены.

Найджел Уотсон, автор Руководства по расследованию НЛО, сказал: «Это большой скачок воображения - использовать такие изображения с низким разрешением, чтобы думать, что на соседних планетах есть инопланетные структуры, и они используются в битвах между чужеродные виды или фракции».

«Даже если бы там были базы инопланетян, вы могли бы подумать, что у них будет технология, чтобы скрыть их от наших камер. С другой стороны, любые продвинутые инопланетяне, вероятно, будут очень хитрыми и им, возможно, понравится играть с нашими умами!»