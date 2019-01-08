Инопланетяне из Андромеды объяснили существование Бога в письме землянам

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Инопланетные формы жизни пояснили, какой путь выбрать населению Земли для правильного развития.

Послание пришло от форм жизнь, обитающих на космических кораблях в границах галактики Андромеды и созвездия Волопаса, что у звезды Арктур. Так себя описали сами инопланетяне в расшифрованном послании, которое получил португальский уфолог. Инопланетяне настаивают, что со «знающими» обитателями Земли они дружат и обмениваются информацией давно, а сейчас они советуют людям научиться шире мыслить: «Вы всё ещё верите в тот мир, который сами себе придумали. Но на самом деле всё в космосе связано «клубком нитей» - он связывает вас с вашей Матрицей, которая и управляет вам».

Существование этой Матрицы пришельцы называют Богом, а всё, что происходит внутри неё, - божественной волей. Они также рассказали в письме, что человечество не настолько глупое, каким себя считает. Издавна земляне и представители некоторых инопланетных цивилизаций обменивались знаниями в науке, и люди тоже внесли свою лепту в установление межгалактического контакта. Однако сегодня устав ассоциации гласит, что пребывающие в военном конфликте цивилизации не допускаются к знакомству с высшим разумом. Чтобы вновь установить прямую связь с инопланетянами, люди обязаны наконец-то сложить оружие и жить в мире и любви, говорится в письме.