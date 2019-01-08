«Настоящее безумие»: Инопланетяне массово отправляют нежелательных свидетелей в психушки

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Шокирующим докладом потрясли научное мировое сообщество аналитики из «Национального центра отчетности НЛО США». Несмотря на секретность сообщения, репортерам китайской «Эпохи», удалось получить сведения и предать их гласности.

Оказывается, инопланетяне, предположительно, с Нибиру, массово отправляют нежелательных свидетелей появления НЛО в психушки. Настоящее безумие началось в США после сведений о прилете в Солнечную систему Планеты Х. Еще пять лет назад, к уфологам во всем мире относились, как людям, которые в силу своей фантазии, делают реальность более загадочной, а значит, отвлекают от насущных проблем. Наравне с информацией о жизни звезд шоу-бизнеса, или «страшилок» о скором апокалипсисе. Настоящее безумие началось после того, как представители альтернативной науки стали заявлять об опасности инопланетного вторжения, гибели цивилизации и проникновении пришельцев во властные структуры ядерных держав. Как уже ранее неоднократно сообщалось, последовало множество загадочных смертей в среде конспирологов и уфлогов, не верящих в странные процессы, связанные с закрытием информации правительственных структур.

По мнению эксперта Цай, который изучил и проанализировал сотни случаев появления НЛО, а затем, и их последствиями, пришельцы сменили тактику уничтожения оппонентов. Как показала статистика, начиная с 2014 года количество больных, заявляющих о встрече с пришельцами, увеличилась в разы. Специальные клиники США заполнены «свидетелями НЛО», однако все они находятся вне зоны общения с внешним миром. Отсюда китайское издание делает вывод, что Вашингтон крайне заинтересован с коммуникациями пришельцев и выполняет их пожелания, несмотря на свои демократические принципы.