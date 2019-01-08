Ученые назвали тропический плод, который повышает потенцию

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Необычный зеленые овощ способен не только улучшить здоровье, но и повысить потенцию.

Американские специалисты совместно с опытными медиками изучили полезные свойства всех известных тропических фруктов и овощей, чтобы назвать лидера. По мнению экспертов, самым полезным экзотическим плодом является овощ семейства Мальвовые под названием бамия. Его ещё также могут называть окра или гомбо. Это тропическое цветущее растение, которое производит съедобные зеленые стручки семян.

Бамия содержат большое количество растворимой клетчатки, а в семенах содержится до 40% полезного масла. Из витаминов в стручках бамии присутствуют А, С, В6, а из минералов: кальций, железо, магний, марганец, фосфор, калий, цинк. Бамия полезна для желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и даже потенции.