Создание вида острых помидоров поможет в лечении рака - учёные

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Капсаициноиды, которыми богата острая пища, содержатся в чили или обычном стручковом перце.

Чтобы получать эту группу природных химических соединений в достаточном количестве, урожая перца явно мало. Учёные предложили этому свою альтернативу - создание томатов, богатых капсаициноидами. Они рассказали, что помидоры обладают необходимой генетической информацией, чтобы сделать продукты питания острее, вкуснее, а извлечённое из них вещество смогло приносить терапевтическую и бытовую пользу. Для создания вида острых помидоров исследователи предложили метод редактирования генов для активации генетического механизма в томате, которые позволит ему вырабатывать капсаициноиды в большом количестве.

Специалисты смогли всего за несколько поколений «приручить» дикий томат и получить богатый урожай нового вида. Помимо кулинарных достоинств, это позволит получить капсаицин, используемый в медицине. Он применяется как обезболивающее, противовоспалительное, а также поможет при лечении рака. Кроме этого, капсаицин необходим в производстве перцовых аэрозолей для самозащиты. Учёные соглашаются, что необходимое вещество можно получать из острого стручкового перца, но массовость урожая томатов подходит для этих целей как нельзя лучше.